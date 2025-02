I nerazzurri affrontano i capitolini nel match valido per i quarti di finale che si giocherà martedì 25 febbraio alle 21:00

Inter-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si disputerà martedì 25 febbraio alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5 o Italia 1).