Dopo il pareggio nell'andata delle semifinali di Coppa Italia col Milan, l'Inter scenderà in campo domani sera al Tardini con il Parma. Poi martedì affronterà il Bayern nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

PARMA-INTER, DOVE VEDERLA IN TV

Parma-Inter si disputerà sabato 5 aprile alle ore 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.