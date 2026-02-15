FC Inter 1908
LIVE – Napoli-Roma: 0-1. Malen sblocca subito al Maradona

LIVE – Napoli-Roma: 0-1. Malen sblocca subito al Maradona - immagine 1
Le due squadre si affrontano a viso aperto, in palio i punti e le prime posizioni della classifica
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Dopo quanto accaduto a San Siro, il Napoli e la Roma chiudono la 25esima giornata di Serie A. Un big match nel quale mancheranno due protagonisti assoluti di Conte e Gasperini: Mctominay e Dybala. Il primo è alle prese con una infiammazione al tendine che va dal gluteo all’ischiocrurale e aveva saltato pure la partita contro il Como. L'argentino invece ha un sentito un fastidio al ginocchio nel corso dell'ultimo allenamento.

In diretta gli aggiornamenti sulla partita.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Rrahmani; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. Allenatore: Conte.

ROMA:  Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

