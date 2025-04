Le probabili formazioni di Bologna e Inter per il match in programma oggi alle 18: ecco tutte le scelte di Italiano e Inzaghi

Le probabili formazioni di Bologna e Inter per il match in programma oggi alle 18 ( qui dove vedere la partita in tv ). Si attendono le scelte definitive dei due allenatori, ma vediamo chi dovrebbe scendere in campo inizialmente da entrambe le parti.

Simone Inzaghi ieri ha provato questo undici titolare, come anticipato da FCIN1908.it. Anche Sky e Gazzetta confermano la nostra anticipazione: Sommer in porta, col terzetto di difesa titolare scelto da Inzaghi: Pavard, Acerbi e Bastoni. A destra Darmian, a sinistra la novità Carlos Augusto al posto di Dimarco. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con la coppia tutta argentina Correa-Lautaro Martinez in attacco. Manca infatti Thuram per infortunio, Arnautovic non è al 100% e va gestito, dovrebbe così partire dalla panchina.