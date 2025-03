FCIN1908/ Inter-Feyenoord, la probabile formazione: novità in ogni reparto

La vittoria in rimonta sul Monza è in archivio, al campionato si tornerà a pensare da mercoledì. L'Inter intanto switcha sulla Champions League, perché c'è da chiudere il capitolo qualificazione ai quarti dopo la vittoria di Rotterdam di settimana scorsa. Inzaghi sta valutando la formazione da mandare in campo domani al Meazza, nella quale sicuramente ci saranno novità rispetto a sabato scorso.

La prima potrebbe essere in porta, con Sommer ormai pronto a riprendersi la titolarità. Il dubbio con Martinez rimane, ma le quotazioni dello svizzero sono in rialzo. In difesa, considerando l'affaticamento di De Vrij, Bisseck torna titolare, molto probabilmente a sinistra, con Acerbi in mezzo e Pavard sulla destra. Chi ha molte chance di partire dal primo minuto in mezzo è Davide Frattesi, con Calhanoglu e Mkhitaryan nel quintetto di centrocampo che dovrebbe prevedere ancora Dumfries a destra e Carlos Augusto a sinistra, concedendo così un turno di riposo ad Alessandro Bastoni.