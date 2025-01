Inzaghi lascia a riposto qualcuno dei titolari in vista della sfida di mercoledì col Monaco e del derby di settimana prossima

Gli impegni in calendario sono tanti, il tempo per recuperare poco. L’Inter torna a pensare al campionato, con ancora addosso il freddo della trasferta di Praga. Domani cambierà ancora la latitudine e anche il clima, considerando che il cammino di Serie A passerà dal via del Mare di Lecce.