Questa sera l'Inter scenderà in campo contro la Lazio. L'obiettivo è scacciare i fantasmi che si sono materializzato lo scorso 18 maggio quando i biancocelesti fermarono i nerazzurri e chiusero la volata scudetto. Cristian Chivu si aspetta una gara diversa da parte dei suoi giocatori dopo le prove opache contro Verona e Kairat in Champions League.