Questa sera l'Inter scenderà in campo contro la Lazio. La scelta del tecnico nerazzurro sulla coppia d'attacco
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Questa sera l'Inter scenderà in campo contro la Lazio. L'obiettivo è scacciare i fantasmi che si sono materializzato lo scorso 18 maggio quando i biancocelesti fermarono i nerazzurri e chiusero la volata scudetto. Cristian Chivu si aspetta una gara diversa da parte dei suoi giocatori dopo le prove opache contro Verona e Kairat in Champions League.

Rispetto alla gara di mercoledì, il tecnico nerazzurro cambia la coppia d'attacco che, secondo quanto appreso da FcInter1908.it, sarà formata da Bonny e Lautaro. Panchina per Thuram che contro il Kairat ha giocato negli ultimi 20' minuti di gioco, probabile che il francese entri a gara in corso.

