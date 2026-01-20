Sky – Inter-Arsenal: ecco le novità di Chivu. Arteta, dubbio Eze

«Cercheremo di mettere in campo la versione migliore di noi stessi. L'Arsenal è forte ma non partiamo sconfitti».Cristian Chivu alla vigilia della sfida importantissima contro i Gunners ha parlato di una gara difficile che la sua Inter dovrà affrontare mettendo in campo tutta la qualità, le conoscenze e l'esperienza di cui è capace. Il tecnico dovrebbe mandare in campo, dopo averlo fatto riposare con l'Udinese, Thuramin coppia con Lautaro là davanti. In difesa invece dovrebbe tornare dal primo minuto Bastoni. Con Calhanoglu out si va verso la conferma di Zielinski nel ruolo di play con accanto Barella e Mkhitaryan.