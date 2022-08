Difensore Inter, Acerbi sempre in pole? “Mezzo bluff di Marotta dato che…”

A cinque giorni dalla fine del calciomercato, l'Inter chiuderà la campagna acquisti con un rinforzo in difesa. Beppe Marotta, nel pre-partita di Lazio-Inter, ha ammesso che, per il ruolo di vice-De Vrij, è una corsa a tre. La Gazzetta dello Sport, però, non ne è troppo convinta e vede Acerbi favorito:

"Una mano a Inzaghi arriverà presto anche dal mercato, con l’a.d. Marotta che ha confermato l’intenzione di chiudere a breve il colpo in difesa: «Manca un ultimo tassello per chiudere la rosa. Acerbi? Vediamo, non è l’unico profilo, siamo vigili su tre fronti». Mezzo bluff, visto che per Chalobah e Akanji sia Chelsea sia Dortmund hanno chiuso al prestito secco: il laziale resta il candidato forte".