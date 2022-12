Acerbi, servono 4 milioni per il riscatto: l’Inter cerca lo sconto, il punto

Arrivato all'Inter agli sgoccioli dell'ultimo mercato estivo, Francesco Acerbi ha subito dimostrato di poter essere un elemento importante nell'economia del gioco nerazzurro. Le sue qualità, già note a Inzaghi e al suo staff, hanno convinto anche la dirigenza interista, che a fine stagione cercherà di negoziare con la Lazio in attesa di capire se ci saranno nuovi innesti in difesa .

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "C'è da chiarire la vicenda Acerbi che può essere riscattato in primavera della Lazio, versando a Lotito 4 milioni di euro. Cifra che l'Inter vuole trattare visto che "Ace" va per i 35 anni. A livello di rendimento, invece, niente da dire: l'ex biancoceleste quando è stato chiamato in causa ha sempre offerto un rendimento elevatissimo e ha spesso "confinato" in panchina proprio de Vrij".