Acerbi accoglie Lautaro Martinez alla Pinetina con un siparietto social

Lautaro Martinez è tornato alla Pinetina da Campione del Mondo e l'Intere i suoi compagni lo hanno accolto alla grande. Acerbi invece lo ha riaccolto con una battuta sui social approfittando di una foto scattata durante l'allenamento. "Gli ho chiesto chi fosse il campione d’Europa 🇮🇹 in carica", ha scritto come didascalia alla foto che lo vede accanto all'argentino. Lautaro lo indica e anche se in quel momento magari voleva dire qualcosa di diverso il difensore nerazzurro ne ha approfittato per fargli dire quello che voleva lui. Anche perché l'Italia non è andata al Mondiale e ha più di un rimpianto, ma resta campione d'Europa fino al prossimo Europeo.