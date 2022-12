Acerbi: “Ottima partita. Mio futuro? Vorrei restare all’Inter. Skriniar? E’ sereno”

Ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole Sassuolo-Inter, Francesco Acerbi ha parlato anche del suo futuro

Marco Macca

Ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole Sassuolo-Inter, Francesco Acerbi ha parlato anche del suo futuro. Ecco le parole del difensore nerazzurro:

Ottima partita — "E' stata un'ottima partita, una partita vera, giocata con forza e questo era importante. Abbiamo fatto ottime giocate. Inter-Napoli? Dipende da come staremo noi, bisognerà essere brillanti con la testa sgombra, ma consapevoli dell'importanza della partita. Ci si gioca tutto nel prossimo mese, poi non si recupera più. Lukaku-Dzeko? Coppia forte, c'è anche Lautaro, ma dipende dalla compattezza di squadra. Abbiamo giocatori che fanno invidia a tutti".

Handanovic — Handanovic? E' stato un riferimento dell'Inter per anni e lo sarà finché resterà qui. E' un leader, perché ha sempre una buona parola per tutti. E' importantissimo per tutti, se andasse via verrebbe a mancare una figura importante. Nello spogliatoio è un leader. Una persona piacevole".

Futuro — "Il mio futuro? Io darò tutto me stesso qui per far sì di far bene all'Inter. Farò del mio meglio, poi del mio futuro si parlerà più avanti. Vorrei restare qui, ma se non ci fosse l'occasione andrebbe comunque bene. A marzo o in aprile decideremo. Sono molto sereno".

Skriniar — "Skriniar? E' sereno e contento, non so cosa sarà del suo futuro. Riguarda lui e la società, è grande abbastanza per prendere le sue decisioni. Qualunque sarà la sua decisione gli farò in bocca al lupo".

(Fonte: Sky Sport)