Acerbi: “Gol? È andata bene. Ora vinciamo col Verona e poi testa al Milan”

"Il mio gol? Ho visto che ero lì, ero di corsa, ci ho provato ed è andata bene. Partita complicatissima, abbiamo rischiato ma l'abbiamo portata a casa. Ora dobbiamo andare a vincere col Verona e poi pensiamo alla Supercoppa contro il Milan, prima pensiamo al Verona poi vediamo. Siamo attrezzati per andare avanti in ogni competizione, vedremo come staremo perché ci sono tanti fattori. Poi vedremo come andrà a finire".