Adani: “Asllani centrocampista totale. Sfatiamo subito una diceria. Non credo esista…”

In questo precampionato, Kristjan Asllani ha stregato il mondo Inter. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lele Adani analizza a fondo le grandi qualità del giovane centrocampista nerazzurro. "Sfatiamo subito una diceria: questo ragazzo non è solamente un vice Brozovic, è molto di più. Per me ha tutto per essere considerato già un titolare dell'Inter. Sono convinto che sia Simone Inzaghi che la società sappiano bene quanto convenga tempo e fiducia in Asllani perché è un centrocampista totale".