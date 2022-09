Adani: “Ecco perché l’Inter è più preoccupante della Juventus”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Lele Adani , ex calciatore, ha analizzato così la crisi dell'Inter : "L'Inter è più preoccupante della Juventus: l'anno scorso ha fatto bene con questo allenatore, ha vinto due coppe battendo proprio i bianconeri in finale e ha quasi buttato via uno scudetto. L'anno scorso il gioco era molto bello e propositivo: era una squadra completa che variava ed era convincente.

Quest'anno non è ispirata, è passiva, apatica: questo dipende dal fatto che le idee invecchiano presto e che hai perso due giocatori importanti come Perisic e Sanchez, che ti risolveva le partite ad un certo punto. Non basta Lukaku, non basta prenderlo e smettere di rinnovare: a me sembra demotivata e disattenta. E lo fa in tutte e due le fasi, è poco attenta dietro e poco creativa davanti, è strano e preoccupante. I cambi? Le sostituzioni si fanno per discorsi tattici, tecnici e fisici, l'ammonizione non può essere la prima prerogativa".