Sky – Inter, affaticamento per Kolarov: ha lavorato a parte. Gli altri tutti a disposizione

Le ultime da Appiano Gentile: il serbo si è fermato per un affaticamento, mentre il resto del gruppo ha cominciato la preparazione della gara di domenica

Archiviata l'importantissima vittoria sull'Atalanta, l'Inter ora si focalizza in tutto e per tutto sulla gara di domenica contro il Torino, altro passo fondamentale per lo scudetto. Oggi l'Inter si è ritrovata dopo un giorno di riposo: gruppo diviso in due, riporta Sky Sport, chi ha giocato con l'Atalanta ha svolto un lavoro diverso, più leggero. Da segnalare però lavoro personalizzato per un affaticamento per Aleksandar Kolarov, che probabilmente nei prossimi giorni lavorerà a parte per recuperare la condizione. Gli altri tutti a disposizione per il Torino.