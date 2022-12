Ag. De Vrij: “Può giocare in tutti i top club. A fine anno ci saranno tanti…”

Federico Pastorello, nuovo procuratore del difensore dell’Inter, a TMW ha parlato del futuro del difensore. L'olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2023: "De Vrij può giocare in tutti i top club europei. Ha grande esperienza e un approccio tattico di alto livello. E' un ragazzo estremamente intelligente e chiaramente anche in campo questa cosa la si vede".