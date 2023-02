Ag. Thiago Motta: “Al momento non c’è nulla con l’Inter. Nessuna clausola rescissoria”

La sconfitta rimediata sul campo del Bologna ha riacceso le voci sul futuro della panchina dell'Inter. Tra i nomi emersi per un eventuale dopo Inzaghi sta prendeno quota la candidatura di Thiago Motta , artefice proprio del successo rossoblu di domenica.

Alessandro Canovi, agente del tecnico, ne ha parlato ai microfoni di calciomercato.it: "In questo momento non c'è nulla con l'Inter. L'obiettivo di Thiago è vincere la prossima gara contro il Torino. Lui è un allenatore che guarda all'oggi e ha una situazione mentale e quotidiana di poter lavorare con una società sana che vuole creare qualcosa di importante. Abbiamo un progetto biennale. Arrivati messaggi dall'Inter? Ti posso assicurare che gli unici messaggi belli che abbiamo, sono di altri allenatori. Il Bologna è il suo impegno. Non ci sono clausole rescissorie".