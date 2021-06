Ag Lazaro: “Inter? Tra 15/20 giorni possibili novità, può restare in Italia”

Le parole dell'agente dell'esterno austriaco in chiave futuro dopo la scorsa stagione in prestito in Bundesliga

Alessandro Cosattini

Non ci sono ancora certezze sul futuro di Valentino Lazaro, di rientro all’Inter dalla stagione in prestito al Borussia Moenchengladbach. Dell’esterno ha parlato oggi l’agente in persona, Max Hagmayr, a CMIT TV.

Queste le sue dichiarazioni su Lazaro: “Sono a Vienna, non so se nei prossimi giorni ci sarà un contatto Marotta e Ausilio. Il mercato è molto lento, tra 2-3 settimane potrebbero esserci novità su di lui. Siamo tranquilli, ci sono possibilità che resti a giocare in Italia: vedremo come si svilupperanno queste possibilità. Ottavi contro l’Italia? Sarà difficile vederlo in campo, è infortunato. Questa partita non la giocherà, ma potrebbe scendere in campo in quella successiva se dovessimo passare il turno”, le sue parole.

(Fonte: Calciomercato.it)