Ag Quispe: “Inter su di lui? Non so nulla, per ora testa al Pumas. In futuro…”

Insomma, testa al Pumas.

"In questo momento sì, è contento di essere qui dove è stato accolto molto bene. Il suo adattamento è stato rapido e i compagni sono stati fantastici con lui. È tutto all'avanguardia dal punto di vista dello staff e delle infrastrutture ed è sicuro di poter fare bene".

Se in futuro l'Inter dovesse contattarvi per davvero come si dice, gli piacerebbe misurarsi già in un campionato simile?

"Da quando lo conosco ho la certezza che continuerà a crescere arrivando a giocare nei campionati più importanti del Mondo, non ho alcun dubbio su questo. In Italia, Inghilterra, Spagna: potrà giocare ovunque, ma dovrà lavorare molto per questo. Per essere completo, aggiungere ciò che manca al suo bagaglio. Il Messico è la tappa giusta per il salto ad un Lega ancora più importante in Europa".

Riguardo a ciò che è circolato ieri dunque, se ne riparla eventualmente fra un po' di tempo?

"Io lo vedo al Pumas per questa stagione, per i prossimi mesi. Ha 3 anni di contratto. Poi nel calcio tutto può succedere e non sappiamo cosa accadrà domani".

