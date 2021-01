Agoumé: “Conte uno dei migliori. Tra qualche anno mi vedo all’Inter. Ero molto teso quando…”

Intervistato da il Secolo XIX, Lucién Agoumé racconta il suo approdo all’Inter. “C’erano un paio di squadre che mi seguivano ma ho scelto l’Inter insieme agli agenti e alla mia famiglia, penso che sia stata la scelta migliore. Mi hanno tutti accolto bene e aiutato, ho legato molto con Esposito e Pirola“.

Il centrocampista parla poi del suo periodo di adattamento allo Spezia: “Mi sono sentito bene fin dal primo giorno, anche se giocavo poco. Avevo bisogno di capire cosa mi chiedesse Italiano, ora va meglio. Sto prendendo confidenza e fiducia, sono tranquillo in campo e cerco di far vedere quello che so fare“. Agoumé poi elogia Conte e mostra di avere le idee chiare sul suo futuro: “Tra qualche anno mi vedo all’Inter dove spero di diventare un giocatore importante. Ero molto teso quando a 17 anni Conte mi fece debuttare in Prima Squadra: finì con un pareggio 1-1 con la Fiorentina. Per me è uno dei migliori allenatori del mondo“.

(Spezia1906.com – Calciomercato.com)