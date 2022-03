Inter, a fine stagione si decide il futuro di Agoume: tre gli scenari possibili

Il centrocampista francese, classe 2002, sta sfruttando al meglio il prestito al Brest: già 22 le presenze in Ligue 1

Fabio Alampi

Il prestito al Brest ha fatto decisamente bene a Lucien Agoume: il centrocampista francese di proprietà dell'Inter, classe 2002, ha beneficiato del ritorno in patria, e fin da subito si è ritagliato un ruolo di primo piano nell'undici bretone. I numeri confermano la bontà della scelta presa la scorsa estate: già 25 le presenze fin qui, di cui 22 in Ligue 1. A questo si aggiunge un rendimento sempre positivo e una personalità che si è affermata in maniera evidente, in campo come nello spogliatoio.

La Gazzetta dello Sport sottolinea la crescita del talentino nerazzurro: "Classe 2002, del mediano francese ma camerunese di nascita si parla bene da tempo. Quando nel 2019 è arrivato in Italia dal Sochaux a 17 anni, aveva maturato già 17 presenze tra Ligue 2 e Coppa di Francia. Fisicamente strutturato e professionale nell'atteggiamento, alla sua prima stagione interista aveva fatto la spola tra la Primavera e la prima squadra, meritandosi anche tre apparizioni in Serie A con Antonio Conte. Poi la stagione allo Spezia di Vincenzo Italiano e infine il Brest, dove ora pare aver spiccato il volo. Certo, per Lucien conta il fatto di essere tornato in patria e quindi la lingua madre non può che essere un "boost" nel processo di ambientamento.

La fascia da capitano della Francia Under 20 suggerisce che ci sia della leadership nell'inventario del neo 21enne, tanto che Der Zakarian ne ha fatto a meno soltanto per tre volte in 28 impegni: 20 maglie da titolare e la consapevolezza di avere tra le mani un gran bel giocatore, per quanto ancora da sgrezzare. È continuo e solido fisicamente, estraneo agli infortuni".

"Ora c'è da concludere al meglio la stagione, poi si incontrerà la società in estate per delineare il futuro. L'impressione è che un 21enne con tre stagioni in prima squadra alle spalle sia una rarità, in un reparto dove oggi Simone Inzaghi fatica talvolta ad affidarsi totalmente alle seconde linee, peraltro in uscita. Ovviamente è presto per disegnare gli scenari, ma le strade ipotizzabili possono semplificarsi a tre: un posto all'Inter alle spalle dei titolari, un ulteriore prestito in una squadra di livello superiore, un'ipotetica cessione mai da escludere se arrivano offerte al momento non immaginabili".