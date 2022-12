Agustina Gandolfo: la paura, l’ambasciata e la denuncia: “È successo qualcosa di grave”

La compagna di Lautaro Martinez è stata vittima di una brutta disavventura

Gianni Pampinella

In questo Mondiale i protagonisti non sono solo i giocatori, ma anche le loro famiglie, arrivate da tutto il mondo per incoraggiarli e accompagnarli. Attraverso i social, mogli e compagne aggiornano su quello che succede a Doha e dintorni. È il caso di AgustinaGandolfo. Sempre molto attiva sui social, la compagna di Lautaro Martinez è stata vittima di una brutta disavventura che si è conclusa con una visita in ospedale, una telefonata in ambasciata e una denuncia.

"Voglio raccontarlo in modo che non accada a nessun altro perché quello che è successo mi sembra super pericoloso e grave", ha detto, aggiungendo: "Qualche giorno fa, mia sorella e il suo ragazzo sono andati al centro commerciale e hanno ordinato un succo. Quando mio cognato ne aveva già bevuta mezza bottiglia, ha scoperto che aveva dentro dei pezzi di vetro molto grandi. Siamo andati dalla gente del posto e dalla sicurezza dello shopping e gli hanno detto che doveva andare in ospedale, perché se avesse ingoiato uno di quei pezzi di vetro poteva essere molto pericoloso". Agustina e la famiglia si sono recati all'ambasciata, non erano del tutto sicuri di come funzionasse il sistema sanitario, soprattutto a causa della lingua.

"Ci hanno contattato e hanno minimizzato tutto . Ci hanno detto che non c'era niente che non andava e ci hanno anche accusato che avevamo messo noi i pezzi di vetro o che potevano essere entrati, non so come, perché non so come il vetro possa entrare in un succo. C'è una denuncia su questo perché l'episodio mi è sembrato "molto grave".