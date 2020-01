Inter, asse caldo col Napoli. Allan costa 50 milioni, ma con Vecino e Politano i conti tornano

Non solo Eriksen nei piani mercato dell’Inter. Il club nerazzurro parla col Napoli di un possibile affare che coinvolgerebbe Politano, ma non solo.

“Sfumato il tentativo di scambio con la Roma per Spinazzola, ora l’Inter tratta con il Napoli. Per il cartellino dell’esterno d’attacco i nerazzurri chiedono 25 milioni di euro, mentre Giuntoli e De Laurentiis ne offrono una ventina, bonus compresi. Il giocatore, romano e romanista, ancora accarezza il sogno di potersi allenare a Trigoria, ma sta realizzando che quella via è pressoché preclusa. Come opzione di riserva, Napoli non gli spiace. I partenopei hanno inserito nella trattativa il centravanti Fernando Llorente, che Conte voleva già in estate come vice Lukaku. Nel caso l’affare si faccia, l’Inter cancellerebbe definitivamente la trattativa con il Chelsea per il cartellino di Olivier Giroud, oggi in stand-by. L’Inter infatti non comprerà alcun attaccante prima di avere la certezza della partenza di Politano. “Per ogni entrata dev’esserci un’uscita, la somma dev’essere zero”, ha detto il direttore sportivo Piero Ausilio. Tanto più se, come sembra, Conte deciderà di trattenere alla Pinetina fino a fine stagione il 17enne Sebastiano Esposito, che Spal e Parma avevano chiesto in prestito già da gennaio”, spiega Repubblica.

“Altro tavolo aperto fra Inter e Napoli è quello per il possibile scambio di prestiti fino a fine stagione fra Vecino e Allan. Il primo ha litigato con Conte, il secondo con Gattuso. Lo scambio incrociato risolverebbe quindi anche problemi ambientali, oltre che offrire alle due squadre nuove opportunità dal punto di vista tecnico e tattico. Ma c’è un problema sulle valutazioni dei due calciatori, molto diverse. La mezz’ala uruguaiana dell’Inter è valutata in casa circa 25 milioni. De Laurentiis per l’incontrista brasiliano ne chiede almeno il doppio. È quindi probabile che, in caso l’affare si faccia, il club azzurro chieda all’Inter un conguaglio da qui a giugno. E in ogni caso, a prestito finito, liberi tutti. Sempre che la trattativa non diventi globale, e riguardi contemporaneamente i cartellini di Politano, Llorente e dei due centrocampisti. In quel caso, l’accordo sarebbe senz’altro più complesso e la differenza di prezzo fra i cartellini di Vecino e Allan potrebbe essere in qualche modo compensata. Ma al momento le due partite – quella per l’attaccante e quella per il centrocampista – sono indipendenti l’una dall’altra”, spiega il portale del quotidiano.