Allegri-Inter, Marotta ci ha provato veramente in estate: il retroscena

Dopo l'addio di Conte, l'Inter ha pensato a Massimiliano Allegri. La conferma indiretta arriva dallo stesso allenatore della Juventus

"«In due anni ne è passata di acqua sotto i ponti, mi hanno associato a un sacco di squadre. Alla fine ho scelto la Juventus e sono contento così». Un «alla fine» che in realtà racconta molto più della risposta stringata dell’allenatore: la verità è che il vecchio amico Beppe Marotta lo ha tentato, portandolo a cena la sera prima del definitivo sì alla Signora, ma non è riuscito a far cambiare idea ad Allegri, che aveva già la Juventus di nuovo nella testa e nel cuore".