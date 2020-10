Almeyda: “Lazio-Inter, ecco come finisce. Vidal più forte di me. Lautaro? Non si va mai via…”

Il suo connazionale Lautaro è l’argentino del futuro?

«È uno dei più completi in Argentina e nel mondo. Ha tecnica e forza, segna in tutti i modi, pure di ginocchio. Nell’Albiceleste troverà lo stesso spazio che ha nel club. So che lo vuole il Barcellona, ma sappia che è all’Inter. Chi c’è passato come me, sa cosa voglio dire: è già al massimo livello, è immerso nella storia. Dall’Inter non si va mai via. Io ho sbagliato a lasciare dopo due anni: all’epoca ero pazzo».

E di Inzaghi che dice?

«Avevamo un grande rapporto: siamo diversi ma in sintonia. Non avrei mai pensato che sarebbe diventato allenatore, visto che parlava pochissimo. Ma dicevano lo stesso di me: chi scommetteva un centesimo su Almeyda allenatore? Abbiamo imparato entrambi da Eriksson, un maestro. Trasmetteva pace e nessuno si lamentava. Un miracolo, non ho mai capito come facesse…».