Inter, forcing per Alonso: ma il sostituto è tra le mani. In mezzo intesa raggiunta con…

Antonio Conte ha chiesto due colpi a gennaio: un centrocampista e un esterno sinistro. E, come scrive il Corriere dello Sport, l’Inter è al lavoro per accontentarlo su entrambi i fronti: “L’Inter ha in mano Darmian, ma proverà comunque per Marcos Alonso, sperando di convincere il Chelsea ad accettare il prestito oneroso con diritto di riscatto. In merito al centrocampista, l’Inter ha detto chiaramente a Felicevich, ovvero l’agente di Vidal, che tocca a lui e al suo assistito trovare il modo di liberarsi dal Barcellona. E comunque le condizioni restano le stesse: solo un’operazione a titolo temporaneo, pressoché gratuito, in ragione dell’altro ingaggio del cileno.

Ma la pista che il club nerazzurro batte sempre con maggiore insistenza resta quella con conduce a De Paul. Un’intesa con l’argentino esiste già, mentre l’Udinese avrebbe dato disponibilità al solito prestito, per di più con riscatto rinviato alla prossima stagione. E’ da capire però se, in piena lotta salvezza, possa permettersi di lasciar andare un elemento così importante. In questi giorni, all’Inter sono stati offerti anche due giovani: i 20enne Ferreira del River Plate (per la verità un trequartista/esterno offensivo) e Gedson Fernandes del Benfica. Come investimento in prospettiva, però, la scelta è già caduta su Kulusevski, con Marotta e Ausilio già al lavoro per portarlo alla Pinetina la prossima stagione.