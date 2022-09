Inter, l’alternanza non fa danni. Onana ha convinto Inzaghi, ma a Udine torna Handanovic

Onana tornerà in panchina dopo la buona prova col Viktoria Plzen. A difendere i pali dell'Inter contro l'Udinese ci sarà Samir Handanovic: continua l'avvicendamento in porta proposto da Inzaghi.

"A Udine, invece, non può che stare tra i pali Handanovic, che in Friuli si sente come a casa. Il tempo dirà se all’Inter esiste un portiere di sola coppa e uno di solo campionato, ma ciò che conta è che al momento l’alternanza non ha fatto danni: attentissimo Samir tornato col Toro, come André in Boemia", spiega Gazzetta.