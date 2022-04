Altobelli: “Lukaku? Lo riprenderei all’Inter, ma gli vieterei una cosa”

Le considerazioni dell'ex attaccante nerazzurro a proposito del possibile ritorno del belga ad Appiano Gentile

Nel corso dell'intervista concessa a Fcinter1908.it, Alessandro Altobelli, ex bandiera nerazzurra, ha parlato anche di Romelu Lukaku. Il belga, come riportato da più parti, continua a strizzare l'occhio all'Inter. Questo il pensiero di Spillo su un possibile ritorno dell'attaccante: "Tecnicamente è un giocatore che all'Inter ha fatto veramente bene, ma non ha lasciato un grande ricordo per come è andato via. Nonostante ciò, io lo prenderei, pur vietandogli di baciare la maglia e fare altre cose del genere. E' un professionista e come tale va trattato, non dica che è interista".