Amichevoli Inter, Parma al posto dell’Atletico: ecco la situazione ad un mese dal via

Nell'agenda di Simone Inzaghi appena due amichevole a un mese dall'inizio del campionato

Dopo l'Arsenal, anche l'Inter nella giornata di ieri ha comunicato la decisione di rinunciare alla tournée in Florida. "In considerazione dei rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell’evoluzione del propagarsi della pandemia, rischi che hanno già causato il ritiro dalla partecipazione da parte di Arsenal FC", è stata la motivazione da Viale della Liberazione.

La rinuncia alla tournée americana, lascia Simone Inzaghi con pochi test prima del 21 agosto, data del debutto dell'Inter in campionato contro il Genoa. Il nuovo tecnico nerazzurro si ritrova un'agenda con appena due impegni. L'8 agosto i nerazzurri affronteranno il Parma al Tardini dopo che è saltata la trasferta in Israele dove la squadra avrebbe dovuto affrontare l'Atletico Madrid.

Il 14 invece l'avversario sarà la Dinamo Kiev, a Monza. Negli States i nerazzurri avrebbero dovuto affrontare Arsenal ed Everton, avversari forti per testare la nuova squadra di Inzaghi. In così poco tempo, non sarà semplice trovare club all'altezza delle due inglesi. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per due partite da disputarsi entro la fine di luglio. Missione quasi impossibile tenendo conto che il virus ha ripreso a circolare in Europa a velocità sostenuta.