Stadi vuoti, c’è chi non ne risente: Atletico imbattuto. Inter seconda dietro alla Roma in A

Con lo scoppio della pandemia è cambiato anche il calcio. Le squadre si sono dovute abituare a giocare senza i tifosi e questo poteva essere un grosso gap soprattutto per i club che vantano un numero alto di spettatori. Ci sono però alcuni club in Europa che non hanno risentito della mancanza dei propri supporter e lo dimostrano i risultati ottenuti nelle gare casalinghe.

Secondo uno studio del Cies è l’Atletico Madrid di Simeone il club che ha fatto meglio di tutti da quando si gioca senza pubblico. I Colchoneros hanno ottenuto l’86,7% di vittorie al Wanda Metropolitano. Sul podio anche il Real Madrid e il Bayern. La migliore della Serie A è la Roma di Fonseca che, da quando non ci sono i tifosi, ha ottenuto il 68,8% di vittorie all’Olimpico. Seconda in Italia l’Inter, con la stessa % dei giallorossi, ma un numero maggiore di sconfitte casalinghe. Più indietro nella classifica Juve, Napoli e Milan.