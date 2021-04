Sky – Inter, scatto nel girone di ritorno: i dati a confronto che fotografano la classifica

I numeri della squadra di Conte parlano di una squadra inarrestabile nella seconda parte del campionato

Tra il girone di andata e quello di ritorno l'Inter ha cambiato la sua media punti attestandosi su 2.71 punti a partita contro i 2.15 punti a gara dell'andata. È cambiato un dato in particolare, quello dei gol segnati e dei gol subiti. Perché se nella prima parte della stagione la squadra nerazzurra riusciva a segnare tanto ma non riusciva a difendersi al meglio, Conte è riuscito a cambiare questo trend tornando al sistema senza trequartista ed è riuscito ad irrobustire la difesa. Sicuramente l'attacco ha avuto una frenata nelle ultime partite e questo incide nel totale dei gol segnati in media. All'andata si viaggiava su una media di 2.36 gol fatti e questo dato si è abbassato. Ora l'Inter segna 1.92 gol a partita. Ma se prima la difesa subiva 1.21 gol a gara, la media è stata portata sullo 0.42.

Sicuramente quello che verrà, quando verrà, sarà un titolo 'fatto in casa'. Costruito tra le mura di San Siro dove la media dei punti fatti nel girone di ritorno è di tre a partita (13 i successi di fila al Meazza). Ma la media dei punti fatti in casa nel girone di andata non era affatto male: 2.44. In trasferta all'andata era stato tutto più complicato, un punto in media a gara. Nel ritorno anche in trasferta l'Inter ha viaggiato su una media importante: 2.42 punti a partita. Nel girone di andata erano arrivate due sconfitte. Sono zero nella seconda parte del campionato ed è cambiata la classifica ovviamente. Dal meno due dalla capolista Milan alla fine del girone di andata al +11 sulla seconda, l'Atalanta.