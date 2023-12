Inter, entro fine settimana gli annunci di Dimarco e Mkhitaryan. Poi Lautaro: fissata la data

L'Inter lavora sul mercato per garantire un rinforzo a destra a Inzaghi, ma vuole presto ufficializzare anche i rinnovi ormai definiti

L'Inter lavora su più fronti. Se la squadra è concentrata sul prossimo appuntamento col Genoa, la dirigenza vuole regalare a Inzaghi il rinforzo per la fascia destra. Sembra sempre più vicino l'arrivo di Buchanan dal Club Brugge. Ma non è tutto: presto arriveranno 3 annunci importanti in casa nerazzurra.