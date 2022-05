ANSA e la TOP 11 di Serie A: “Sorpresa Dumfries, assenza Brozovic ha pesato. Trattenere…”

Il calcio milanese torna a dominare in campionato. L'Ansa ha realizzato un focus sui giocatori che si sono espressi meglio in questa stagione e lo ha fatto scegliendo la TOP 11. L'Inter è presente con tre giocatori: Dumfries, Brozovic e lo strepitoso Perisic. Solo tre i giocatori italiani: Tonali, Immobile e Berardi. Sono del Milan i due giovani migliori, Leao e Tonali. Due gli esordienti in serie A, Maignan e Dumfries. La squadra, che potrebbe schierarsi col 4-2-3-1, è la seguente: Maignan, Dumfries, Koulibaly, Bremer, Theo Hernandez, Brozovic, Tonali, Berardi, Leao, Perisic, Immobile.