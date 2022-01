Bond, Antonello: “Ridotto debito di 10 mln, investitori inglesi e Usa. Le rate…”

L'Inter ha chiuso l'operazione per il bond da 415 milioni di euro. Il Sole 24 Ore riporta, a tal proposito, alcune dichiarazioni di Antonello

Come vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri l'Inter ha chiuso ufficialmente l'operazione per il bond da 415 milioni di euro. L'edizione di oggi de Il Sole 24 Ore riporta, a tal proposito, alcune dichiarazioni di Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate del club nerazzurro:

"L'operazione è stata lanciata lunedì ed è arrivata a compimento in un momento molto difficile a livello congiunturale, con gli investitori nervosi a causa di eventi esterni come la crisi in Ucraina e l'inflazione USA. Quindi il tasso è stato fissato al 6,75%, che comporta un esborso più alto rispetto alla media dei precedenti finanziamenti. Nel book ci sono investitori anglosassoni e americani. Siamo riusciti a sostituire i prestiti precedenti, per 425 milioni, riducendo anche di 10 milioni l'indebitamento a quota 415 milioni. Il pagamento degli interessi decorrerà da subito, mentre le rate di ammortamento inizieranno tra due anni".