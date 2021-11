Antonello: “Stadio nel 2027, edifici circostanti nel 2030. Progetto vincente? Annuncio a breve”

Un passo importante per la città di Milano. Così, a Tutti Convocati, Alessandro Antonello, ad corporate dell'Inter, sul futuro stadio

"Noi siamo molto soddisfatti, primo passo fondamentale. Ora si devono aprire i tavoli tecnici, ci sono alcuni cambiamenti rispetto al piano originale, dobbiamo adeguarci alle richieste del Comune. Passo fondamentale anche per la città di Milano. Progetto vincente? Pensiamo di annunciarlo a breve, prima riapriremo il tavolo tecnico per chiarire i punti della delibera, ma lo annunceremo a breve. A oggi se non incorriamo in particolari intoppi è di arrivare al 2027, la fase due inizierebbe da lì in avanti per ulteriori altri 3 anni. Obiettivo primario è avere il prima possibile nuovo stadio e speriamo sia possibile nel 2027".