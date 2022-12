Antonello: “Lavoriamo per garantire stabilità all’Inter. Stadio a San Siro, altrimenti…”

Se in campo la squadra si prepara al rientro in campionato, fuori dal campo la società lavora per garantire sempre più stabilità al club e, soprattutto, per garantire all'Inter uno stadio all'avanguardia. Ne ha parlato l'amministratore delegato corporate nerazzurro Alessandro Antonello a Sky:

"Fra poco riprenderà il campionato e speriamo che la squadra possa ripartire con entusiasmo per provare a raggiungere i propri obiettivi. La società sta lavorando off the record per garantire al club stabilità e permettere all'Inter di raggiungere obiettivi sempre più importanti. Gli stadi in Qatar? Ho visto due quarti di finale in due impianti all'avanguardia, il Qatar ha dato l'esempio di come si possano costruire stadi che diano un'esperienza diversa rispetto a quelli datati. Speriamo si possa fare anche a Milano, seguendo le indicazioni del Comune. Vogliamo costruire il nuovo stadio a San Siro a Milano. Il nostro benchmark è avere uno stadio moderno come quelli di Premier League. Quello del Tottenham, per esempio, è già uno dei più iconici. Giovedì il Consiglio Comunale darà il suo indirizzo dopo il dibattito pubblico: se ci sarà una decisione tale per cui sarà impossibile costruire lo stadio in zona San Siro, Inter e Milan hanno un piano B che a quel punto diventerà piano A. Abbiamo individuato alcune aree, siamo pronti eventualmente a valutare alternative".