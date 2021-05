Antonello: “Inter, soddisfazione enorme. Risultato sportivo straordinario”

Il CEO Corporate dell'Inter ha parlato della grande stagione disputata dalla squadra di Conte e del traguardo finale raggiunto dai nerazzurri

Nel giorno della festa per la conquista del diciannovesimo Scudetto, sono arrivate anche le parole del CEO Corporate Alessandro Antonello, che ha commentato il trionfo nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "È una soddisfazione enorme, oggi è la festa di tutto il popolo interista. Raggiungere questo obiettivo da Amministratore Delegato e da grande tifoso dell'Inter, mi riempie di orgoglio. Ringrazio tutti perché non era facile centrare questo storico risultato in una stagione così particolare, è merito di tutti, anche di chi lavora dietro le quinte".