Antonello: “Stadio? Ora più ottimisti, inizio lavori autunno 2023. A Sesto se slittano i tempi”

«Si, ora siamo più ottimisti. Perché finalmente è stata stabilita una timeline: luglio e agosto serviranno ai tecnici per preparare i dossier sul dibattito pubblico, a fine agosto ci sarà un passaggio in Giunta, a metà settembre partiranno i vari incontri con i comitati e le istituzioni, entro ottobre ci sarà una relazione conclusiva. Se tutto questo verrà rispettato, da novembre procederemo alla fase di progettazione esecutiva. Ci vorranno almeno 9 mesi, poi nell'autunno 2023 il via ai lavori per debuttare nel nuovo impianto nel 2027-28».