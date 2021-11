Inter, ad Appiano c’è un osservato speciale: “Il club valuta cosa fare per il futuro”

Il giocatore è uno degli osservati speciali in questi mesi, nei quali i dirigenti valuteranno il suo futuro

Uno dei compiti di Simone Inzaghi sarà quello di recuperare definitivamente Stefano Sensi. Il centrocampista, a causa dei molteplici infortuni, non è mai riuscito ad imporsi davvero all'Inter e il tempo di attesa sta per scadere. Ecco perché, come riporta Calciomercato.com, il club lo valuta con molta attenzione: "Il giocatore è uno degli osservati speciali in questi mesi, nei quali i dirigenti valuteranno il suo futuro. Un'ultima chance che l'ex Sassuolo non può sbagliare, dopo che la società ha respinto le richieste estive da parte della Fiorentina che ha provato più volte ad aprire una trattativa. La società ha sempre creduto in lui ma ora vuole più continuità, la stessa che aspetta Mancini per riportarlo in Nazionale".