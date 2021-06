Arnautovic: “Il mio cuore è all’Inter. Quella squadra ha vinto tutto, giocatori fenomenali”

L'ex attaccante dell'Inter, protagonista con l'Austria all'Europeo, ha parlato a Sky Sport del suo passato in nerazzurro e del suo futuro

"Il mio cuore è tutto. Quando sono stato all'Inter con quei giocatori è stato fenomenale. Quella squadra ha vinto tutto, io sono stato in campo e fuori e ho visto tutto, il mio cuore è all'Inter. Ritorno in Italia? Non lo so, si parla di un mio ritorno, ma ora non lo so".