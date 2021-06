Arnautovic: “Inter, da Mou e altri ho imparato molto. Italia? Non ho paura”

Le parole dell'ex attaccante nerazzurro a pochi giorni da Italia-Austria agli Europei

Marko Arnautovic è pronto ad affrontare l'Italia con la sua Austria domenica sera. La sfida ha un sapore particolare per l'attaccante, che ha ricordato la sua esperienza all'Inter: "L'Italia ha un buon posto nel mio cuore, ho giocato all'Inter, purtroppo non sono sceso così spesso in campo. Ma da Crespo, Ibrahimovic, Adriano e ovviamente anche da Mourinho ho imparato molto. Sono spesso in contatto con José".