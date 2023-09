Inter, ko Arnautovic tegola pesante: tutte le partite che salterà sicuramente

L’Inter dovrà fare a meno di Marko Arnautovic per circa due mesi. Una tegola pesante per Simone Inzaghi, soprattutto visti i tanti impegni ravvicinati dei nerazzurri. A causa della “distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra”, l’ex Bologna salterà sicuramente queste partite.

Sassuolo, Salernitana, Bologna, Torino, Roma, Atalanta e Frosinone in campionato; Benfica, Salisburgo e ancora Salisburgo in Champions League. In totale, dunque, Arnautovic salterà 10 gare tra Serie A e Champions. Punta a tornare il 26 novembre per Juventus-Inter.