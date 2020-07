Mercato Inter, Arsenal in pressing su Aubameyang: “Speriamo resti. Ogni volta dice che…”

“Speriamo resti qui a lungo. Ogni volta che parlo con Aubameyang, dice che è davvero felice di essere qui, lui e la sua famiglia si sono ambientati molto bene”.

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, non nasconde un certo ottimismo sul futuro di Pierre-Emerick Aubameyang, che con la doppietta di ieri ha raggiunto quota 51 gol in maglia Gunners in 79 partite di Premier.

L’attaccante gabonese e’ in scadenza nel 2021, il rinnovo e’ in stand-by ma il tecnico spagnolo è convinto che alla fine arriverà la fumata bianca. Il giocatore, dal canto suo, non si sbilancia troppo: “Parleremo col club e vedremo che succede”.

Rimanesse, nella prossima stagione potrebbe avere come compagno di squadra Thiago Silva, che a fine agosto lascera’ il Paris Saint Germain: secondo il “Mail”, l’amico e connazionale David Luiz, che ha recentemente rinnovato fino al 2021, sarebbe in ‘pressing’ per convincerlo. Nel mirino anche di Everton e Tottenham, l’ex difensore del Milan ha grande voglia di misurarsi con la Premier League e sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio.