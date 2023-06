Marcelo Brozovic è in questo momento il candidato meglio piazzato per occupare la posizione di regista del Barcellona, ​​​​secondo quanto appreso da AS. Il centrocampista croato, che gioca nell'Inter, sta prendendo peso all'interno della dirigenza sportiva blaugrana, soprattutto dopo aver confermato l'impossibilità di chiudere le operazioni di Joshua Kimmich e Martín Zubimendi, quelli preferiti da Xavi Hernández per occupare il ruolo lasciato orfano da Sergio Busquet.