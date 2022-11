Asllani: “Felice dei minuti giocati all’Inter, da Brozovic e Calhanoglu posso solo imparare”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di dopodomani contro l'Italia, Kristjan Asllani, centrocampista italo-albanese dell'Inter , ha parlato anche dei primi mesi da giocatore nerazzurro. Ecco le sue parole:

"Il gol fallito al Camp Nou? Normale che mi torni in mente, ma i miei compagni di squadra mi sono sempre stati molto vicini. Ho avuto un'occasione storica, ma alla fine abbiamo superato il turno di Champions League. Sono un giocatore giovane, ho davanti gente come Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu dai quali posso imparare. Sono contento dei minuti giocati sin qui, non è certo facile".