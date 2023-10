Inter, Asllani: “Ringrazio Inzaghi. In estate potevo andar via, ma il club mi ha detto…”

"Il lancio per Dimarco? Mi piace cambiare gioco, poi sono stati bravi loro a finalizzare. Tutti vogliamo giocare, ma abbiamo un centrocampo forte. Io via in estate? C'è stata una mezza voce prima dell'inizio del campionato, ma ho parlato con la società e ho sentito la fiducia, ho dunque pensato che fosse giusto restare. Sono contento di giocare con questi ragazzi. Le partite con l'Albania mi stanno aiutando. Lukaku? Non ne abbiamo parlato in settimana, lui ha fatto le sue scelte e noi lo rispettiamo".