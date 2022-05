Inter, scelto il vice Brozovic: sarà Asllani. A fargli spazio Vecino e se parte Vidal…

L'Inter guarda alla prossima stagione e cerca di tutelarsi prendendo un giocatore che possa fare le veci del centrocampista croato

Nonostante un bilancio da tenere in considerazione, l'Inter non vuole rimanere ferma nel prossimo mercato. L'obiettivo è trattenere i big e aumentare comunque il livello qualitativo della rosa. In attacco oltre al sogno Dybala, l'Inter punta anche Zapata. E poi bisognerà rinforzare il centrocampo, in particolare trovare qualcuno che possa sostituire Brozovic quando assente.