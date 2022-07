Asllani: “Sono pronto. La squadra mi ha accolto benissimo. Obiettivi? Sappiamo tutti…”

Al termine della seconda amichevole dell'Inter, pareggiata 2-2 contro il Monaco, Kristjan Asllani , autore del gol del pareggio, ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. "Sono contento, la squadra mi ha accolto benissimo. Abbiamo fatto un altro test, peccato non sia arrivata la vittoria, ma dobbiamo continuare così. Obiettivi personali non lo so, di volta in volta vediamo cosa succede, io sono pronto. Obiettivi di squadra sappiamo tutti che quest'anno vogliamo prenderci lo scudetto".