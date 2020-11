Gds – Atalanta-Inter, il pareggio dei rimpianti. A Conte serviva la vittoria e invece rimira…

Come accade spesso negli ultimi tempi, l’Inter non riesce a chiudere le partite. Per i nerazzurri è il secondo big match in campionato, dopo la Lazio, in cui vengono raggiunti. È successo anche ieri contro la squadra di Gasperini: “E’ l’1-1 dei rimpianti, ma alla fine tutti si incartano il punto senza fare troppo gli schizzinosi“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Atalanta e Inter hanno vissuto giorni migliori, tanto vale accontentarsi del minimo indispensabile per non incupirsi ancora di più. A Conte, più della scintillante prestazione, serviva tantissimo una vittoria: non era per niente facile contro la Dea, che comunque ha incassato almeno un gol nelle ultime 10 di fila in A. Il tecnico interista invece rimira la striscia tra uno stop e l’altro della Serie A e si ritrova con appena un successo, il 2-0 sul Genoa fuori casa. Troppo poco, inutile girarci intorno”.

(Gazzetta dello Sport)